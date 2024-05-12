В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест благодаря городской программе МПТ | 360°

Москва 12 мая 2024, 12:27 В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест благодаря городской программе МПТ Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест в промышленных комплексах и технопарках благодаря реализации городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Проект реализуется на основании постановления мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом рассказал его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чиновник назвал одно из преимуществ программы.

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«Это возможность размещать производство в современных технопарках и промышленных комплексах с удобной транспортной доступностью, рядом с местом проживания потенциальных сотрудников и потребителей», — подчеркнул он.

По его словам, благодаря этому более 16 тысяч жителей столицы смогут трудоустроиться рядом с домом.

В ЗелАО появится более трех тысяч рабочих мест за счет строительства технопарка «Алабушево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» и четырех промышленных комплексов в районе Савелки.

В ТиНАО создадут около пяти тысяч рабочих мест благодаря строительству технопарков «Крекшино» и «Сенькино», комплекса по производству модульных зданий и завода по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Южном Бутове появится не менее 1,8 тысячи мест после строительства промышленного парка, в Молжаниновском районе столицы — более 1,5 тысячи после возведения технопарка и промкомплекса, в Очаково-Матвеевском — более двух тысяч человек смогут трудоустроить на два производственных комплекса.

Еще более 2,5 тысячи рабочих мест появится в Марьиной Роще и в районе Покровское-Стрешнево. Частные инвесторы вложатся в строительство промкомплекса в составе технопарка и завода по производству архитектурного бетона и изделий из него.

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы взамен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под жилищное строительство возведут в столице свыше 160 объектов, где будут созданы рабочие места. Владислав Овчинский Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики

Эта программа реализуется с 2020 года, охватив все районы Москвы. Правительство заключило более 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в частности, офисных и торговых объектов, спортивных и культурных учреждений.

В создание более 210 тысяч новых рабочих мест привлекут свыше 1,4 триллиона рублей, причем во всех сферах экономики.