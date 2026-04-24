В Москве подготовили праздничную программу к открытию летней речной навигации

К старту летней речной навигации в Москве подготовили обширную праздничную программу. Мероприятия состоятся 25 апреля на Северном и Южном речных вокзалах, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

«В эту субботу, 25 апреля, встречаемся на Северном и Южном речных вокзалах. Подготовили для вас много интересного», — подчеркнули в ведомстве.

Посетители смогут насладиться выступлениями музыкантов, творческими занятиями, экспозициями и семейными развлекательными программами. Кроме того, будут выступления артистов проекта «Музыка в метро», диджей-сеты и яркое вечернее шоу. Еще начнут раздавать бесплатные угощения и горячий чай.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о возобновлении работы летнего речного транспорта в Москве. Он отметил, что 2025 год оказался рекордным для речного транспорта. Общее число поездок — включая круизные, прогулочные и на регулярных электрических судах — составило 3,8 миллиона.