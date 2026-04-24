Собянин объявил о возобновлении работы летнего речного транспорта в Москве

В Москве стартовала работа летнего речного транспорта. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин .

По его словам, в честь этого события на Москве-реке состоится парад судов. Первым в этом сезоне отчалит теплоход «Леонид Красин», который отправится в Мышкин от Северного речного вокзала.

Мэр отметил, что 2025 год стал для речного транспорта рекордным. Суммарное количество поездок (круизные, прогулочные, на регулярных электросудах) достигло 3,8 миллиона.

Существенный вклад в число многодневных круизов внесла модернизация Северного и Южного речных портов: за прошлый летний сезон они обработали более 2,2 тысячи судов и обслужили 360 тысяч пассажиров.

«По традиции открытию сезона предшествовала масштабная подготовка. Городские службы привели в порядок набережные и причалы», — написал Собянин.

Спецслужбы очистили ограждения, обновили гранитные основания, заменили стертые резиновые отбойники, обновили краску на лестницах к воде и восстановили навигационные указатели у мест посадки.

Собянин подчеркнул, что в 2026 году городские власти ожидают увеличения круизного пассажиропотока еще на 10%. Ежедневно с московских речных вокзалов будет отправляться более 20 круизных судов в главные туристические города России — от Астрахани до Санкт-Петербурга.