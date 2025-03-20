В Москве по программе «Моя школа» модернизируют до 100 зданий в год

В рамках программы «Моя школа» в Москве планируется модернизировать до 100 корпусов в год. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Первые четыре школы уже отремонтированы, в них идет учебный процесс», — написал градоначальник.

В этом году в Москве приводят в порядок еще 50 зданий. Более 35 тысяч детей будут учиться в комфортных, современных и высокотехнологичных классах. Параллельно в столице возводят новые учебные заведения. Например, в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах в ближайшие годы появятся пять «школ будущего».

Накануне Собянин сообщил, что в столице в 2027 году планируется завершить реставрацию легендарного кинотеатра «Ударник». Здание представляет собой памятник московского культурного наследия регионального значения. Вскоре кинотеатр отмети 100-летний юбилей.