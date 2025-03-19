Реставрация московского кинотеатра «Ударник» завершится в 2027 году

В Москве в 2027 году планируется завершить реставрацию легендарного кинотеатра «Ударник». Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Ударник» — памятник московского конструктивизма и часть объекта культурного наследия регионального значения. Он стал первым в стране кинотеатром звуковых фильмов, и долгие годы был самым посещаемым.

«Скоро кинотеатр отметит 100-летие. К юбилею он вернет свое историческое великолепие и вновь станет знаковым местом столицы», — написал Собянин.

Он напомнил, что в учреждении проходили премьеры культовых лент, там же состоялся первый Московский международный кинофестиваль. Реставраторы раскроют проложенные проемы на фасад, воссоздадут куполообразные потолки на первом этаже и усилят конструкции кинотеатра. Здание сохранит исторический облик и функционал.

В конце февраля Собянин открыл культурный центр «Москвич» у станции метро «Текстильщики» после комплексной реконструкции.