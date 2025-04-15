В Москве пенсионер начал драку с рабочими, пытаясь остановить снос его гаража

Днем 15 апреля во дворах на Мосфильмовской улице в Москве произошел конфликт между пенсионером и рабочими, начавшими снос гаражей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» , опубликовавший видео инцидента.

По информации местных жителей, спор из-за территории под гаражи продолжается уже несколько лет. Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, рабочие приступили к сносу построек в районе Раменки.

Пожилой мужчина, председатель гаражного кооператива, хотел помешать работам. Он встал на пути техники, вступил в конфликт с рабочими и даже попытался забраться в ковш экскаватора, но это не остановило снос.

Как пояснили жители, владельцы гаражей самостоятельно разработали проект благоустройства территории и согласовывали его в инстанциях. Однако теперь сооружения сносят, хотя люди даже не успели освободить свои боксы.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе снесли заброшенные гаражи. Участок, где проводили работы, уже полностью очистили от строительного мусора. Администрация пока не решила, как будут использовать освободившуюся территорию.