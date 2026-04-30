В Москве открыли сезон фонтанов

В Москве начался сезон фонтанов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику. Промыли чаши и заполнили водой», — отметил он.

В Москве множество фонтанов: сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические.

В этом году на центральной площади «Лужников» появился новый фонтан. Зимой он служил катком.

Площадь фонтана — 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая иллюзию бескрайней водной глади. Днем фонтан будет спокойным, а по вечерам гостей «Лужников» ждет впечатляющее светомузыкальное представление.

В начале апреля к открытию нового сезона начали готовить фонтаны на ВДНХ. Заммэра столицы Петр Бирюков подчеркнул, что они — сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством декоративных элементов, поэтому требуют бережного ухода.