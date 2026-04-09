Фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию нового сезона

На территории ВДНХ стартовали работы по подготовке фонтанов к началу нового сезона. В рамках весенней уборки будет проведена комплексная очистка 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее, сообщила «Москва.ру».
Заммэра столицы Петр Бирюков подчеркнул, что фонтаны на ВДНХ являются сложными архитектурно-художественными сооружениями с большим количеством декоративных элементов, поэтому требуют бережного ухода.
Перед запуском специалисты проверят техническое состояние объектов, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы. Важно отметить, что фонтаны на ВДНХ были реконструированы в 2018–2019 годах.
