В Москве открыли модернизированные поликлиники в шести районах

Собянин заявил об открытии модернизированных поликлиник в шести районах Москвы

В шести московских районах открылись модернизированные поликлиники. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Учреждения открыли в Орехово-Борисове Южном, Марьине, Хорошевском, Якиманке, Южном Медведкове и Южном Бутове. Поликлиники соответствуют новому стандарту, благодаря которому оказание медицинское помощи стало комфортнее и доступнее.

В зданиях выделили зоны для ожидания и установили новейшее диагностическое оборудование.

Ранее Собянин отмечал, что в столице активно развивается роботизированная хирургия, требующая ювелирной точности и характеризующаяся минимальной травматичностью. Количество таких операций в Москве увеличилось почти в два раза по сравнению с 2023 годом — до 2,2 тысячи.

Мэр отметил, что московские медики задействуют передовые малоинвазивные методы почти в 80% хирургических вмешательств. В 2024 году в ведущих клиниках города появились семь новых робот-ассистированных систем.