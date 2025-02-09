Собянин рассказал об увеличении количества роботических операций в Москве

Собянин: число роботических операций в Москве выросло за год почти в два раза

Роботизированная хирургия, при которой обеспечивается ювелирная точность и минимальная травматичность, активно развивается в столице. Число таких операций по сравнению с 2023 годом увеличилось почти в два раза — до 2,2 тысячи, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что передовые малоинвазивные методы задействуются при выполнении почти 80% хирургических вмешательств в Москве.

«В прошлом году мы приобрели семь новых робот-ассистированных систем для ведущих клиник города», — добавил градоначальник.

Чаще всего роботизированные операции врачи проводят пациентам с онкологическими заболеваниями, объяснил он. По словам Собянина, в прежние времена для замены сердечного клапана требовалось серьезное хирургическое вмешательство с последующим долгим восстановлением, однако теперь такие операции делают через небольшие разрезы. В этих случаях восстановление происходит гораздо быстрее.

Ранее мэр Москвы открыл три станции метро на Троицкой линии. Линию запустили в два этапа: осенью заработали четыре станции, а еще три — зимой.