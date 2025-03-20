В Москве открылась регистрация на акцию «Ночь театров»

В честь Международного дня театра столичный департамент культуры проведет ежегодную акцию «Ночь театров». Об этом сообщил сайт mos.ru.

В основе концепции мероприятия в этом году — памятные даты со дня рождения Александра Блока, Антона Чехова, Иосифа Бродского, Олега Табакова и Петра Чайковского. Акция пройдет в Москве в 13-й раз. Участниками станут 90 театров и учреждений культуры.

«Гостей ожидает около 120 мероприятий — это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Театры-участники подготовили для наших зрителей творческие вечера, концерты, спектакли, открытые репетиции, перформансы и многое другое», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Торжественное открытие акции состоится 27 марта в 21:00 в Московском драмтеатре имени Гоголя. Чтобы посетить мероприятия, нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Ночи театров».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реставрации легендарного кинотеатра «Ударник». По его словам, работы завершатся в 2027 году.