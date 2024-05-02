В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за репетиции парада | 360°

02 мая 2024, 03:28
В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за репетиции парада
Дептранс Москвы: 2 мая из-за репетиции парада движение ограничат на ряде улиц
Движение транспорта в Москве 2 мая ограничат на нескольких улицах из-за репетиции Парада Победы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.
Ограничения коснутся Центрального и Юго-восточного округов Москвы. Движение планируют останавливать в определенное время на несколько часов. На Садовом кольце и Волгоградской улице ограничения будут вводить дважды в день. Также на этих улицах запретили парковку до 9 мая.
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Кроме этого, на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17:30 и до конца репетиции закроют подземные переходы.
Репетиции Парада Победы начались 26 апреля, генеральный прогон состоится 5 мая. Доступ на Красную площадь для посетителей ограничили, там уже установили трибуны для гостей праздника.
День Победы 9 мая
Парад Победы
Дептранс Москвы
Красная площадь
Москва
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