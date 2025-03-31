В Москве наступил самый теплый день с начала года

Синоптик Леус назвал 31 марта самым теплым днем в Москве с начала года

В Москве настал самый теплый день с начала 2025 года — температура достигла плюс 14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

«Сегодня к полудню температура воздуха в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в плюс 14 градусов. Таким образом, 31 марта становится самым теплым днем с начала года», — заявил он.

Специалист напомнил, что до этого по теплой погоде лидировал вчерашний день — 29 марта в столице температура достигла плюс 13,9 градуса. При этом прогрев еще продолжается, поэтому сегодняшние результаты — не предел.

«Точные данные станут известны после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — объяснил Леус.

Он отметил, что со вторника в столице ожидают похолодание. Вероятно, 31 марта останется на позиции самых теплых дней до конца первой декады апреля.

Также о возможных заморозках в апреле ранее предупреждал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. При этом он подчеркнул, что среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на два-три градуса.