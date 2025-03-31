Синоптик Шувалов предупредил о возможных заморозках в апреле

По словам экперта, в Центральной части России ожидается небольшое похолодание и возможны заморозки. Однако среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на два-три градуса. Апрель продолжит тенденции марта — будет не таким экстремально теплым, но с температурой выше климатической нормы и с достаточным количеством осадков.

Во вторник и среду ожидаются дожди, а к концу недели температура снова поднимется до комфортных 10-14 градусов тепла. Все прогнозы указывают на то, что понижение температуры, если и произойдет, то только на северо-западе и только в самом конце следующей недели.

Синоптик напомнил, что в марте преобладала антициклональная погода — солнечных дней в Москве было больше положенного. Такая тенденция сохранится и в апреле.