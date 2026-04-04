В Москве начался парад исторических трамваев — колонна ретротехники отправилась от Курского вокзала. Об этом сообщил столичный дептранс .

С 12:00 до 17:00 на улице Сергия Радонежского проходит выставка ретротранспорта под открытым небом. Мероприятие приурочили к 127-летию московского трамвая.

В параде и экспозиции участвуют более 50 единиц техники. Гости могут увидеть 16 трамваев разных эпох — от дореволюционных моделей до спецтехники, а также около 40 ретроавтомобилей, включая машины из музейных коллекций.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, для горожан подготовили масштабную праздничную программу. Организаторы пригласили москвичей и гостей столицы посетить событие всей семьей.