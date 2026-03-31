Более 50 единиц исторической техники примут участие в Параде трамваев в Москве

Более 50 единиц исторической техники станут участниками Парада трамваев и выставки ретротранспорта на улице Сергия Радонежского. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В этом году парад стартует от Курского вокзала и пройдет до улицы Сергия Радонежского. Здесь разместится масштабная выставка под открытым небом. Все трамваи и автомобили можно будет детально рассмотреть.

«В субботу, 4 апреля, Москва отметит 127-летие своего любимого трамвая. Это будет одно из самых ярких транспортных событий!» — отметили в Дептрансе.

Гости смогут увидеть 16 трамваев разных эпох: от дореволюционных экспонатов до редкой спецтехники.

Также на выставке будут представлены около 40 ретроавтомобилей. Это настоящие жемчужины из коллекций Автоспортивного общества «Наследие», Клуба исторического автоспорта, Музея Гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, а также автоклубов «Волга М-21» и «Москвич».

«Ко Дню московского трамвая мы традиционно подготовили масштабную праздничную программу, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — сказал Максим Ликсутов.

С 12 по 14 мая в выставочном центре «Тимирязев» пройдет международная выставка «Авто+Автомеханика Москва». В рамках мероприятия планируется продемонстрировать достижения отечественных производителей.