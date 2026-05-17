В Москве начался дождь с грозой

Гроза с ливнем накрыла Москву и часть Подмосковья накануне прихода аномально жаркой погоды. О непогоде 360.ru рассказали очевидцы из разных районов столицы и области.

Судя по кадрам с погодных карт, грозовой фронт в воскресенье вечером охватил значительную часть столицы. Осадки прошли в Мещанском районе, а также на востоке и северо-востоке города.

Раскаты грома и дождь фиксируют жители Жуковского, Раменского, Бронниц и Балашихи. Непогода также затронула районы Жулебино, Выхино, Новогиреево и Медведково.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило, что 17 мая в столице с 15:00 до 21:00 ожидают ливни, грозы и местами град. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью и утром 18 мая в отдельных районах, преимущественно в ТиНАО, прогнозируют туман с видимостью от 200 до 700 метров.

На территории области до полуночи действует желтый погодный уровень еще и по причине пожарной опасности, которая местами может достигать 4 класса.

Ранее москвичам пообещали июльскую жару.