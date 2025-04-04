В Москве началось благоустройство территории комплекса «Лужники»

Благоустройство территории олимпийского комплекса «Лужники» стартовало в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков, чьи слова привел сайт mos.ru .

Главная задача заключается в том, чтобы превратить «Лужники» в один из лучших парков Москвы, создать современное общественное пространство, где будет возможность не только проводить международные соревнования и заниматься любительским спортом, но и отдыхать всей семьей.

«Работы проведем в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью. В этом году обновим Центральную площадь перед Большой спортивной ареной и причал Лужники — Центральный», — отметил Бирюков.

Причал после реконструкции можно будет использовать не только для речной навигации, но и как место отдыха. На территории комплекса появятся раздельные пешеходные и транспортные потоки. Специалисты отремонтируют дорожки, установят светильники, высадят деревья и кустарники.

На сайте «Активный гражданин» ранее стартовало голосование за лучшие новые спортивные объекты. Участники выберут до пяти понравившихся проектов.