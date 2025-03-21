Жители Москвы смогут выбрать лучшие новые спортивные объекты

Голосование за лучшие новые спортивные объекты в Москве началось на сайте «Активный гражданин» . Участники смогут выбрать до пяти понравившихся проектов.

За прошедшие пять лет в Москве возвели 100 новых спортивных сооружений общей площадью более 800 тысяч квадратных метров. Однако на голосование вынесли только 10:

центр современного пятиборья «Северный»;

Международные центры самбо и бокса в Лужниках;

дворец спорта «Некрасовка»;

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе;

спорткомплекс «Качаловский»;

академия спорта «Динамо»;

спорткомплекс «Ника»;

дворец тенниса «Лужники»;

спорткомплекс «Раменки»;

многофункциональный спорткомплекс «Навка Арена».

Желающие могут подписать и другой объект на собственное усмотрение. За участие в голосовании москвичи получат баллы городской программы лояльности, которые можно обменять на бонусы у партнеров проекта.

Ранее москвичи голосованием выбрали, каким будет новый цирк и где он разместится.