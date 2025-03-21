Жители Москвы смогут выбрать лучшие новые спортивные объекты

Голосование за лучшие новые спортивные объекты в Москве началось на сайте «Активный гражданин». Участники смогут выбрать до пяти понравившихся проектов.
За прошедшие пять лет в Москве возвели 100 новых спортивных сооружений общей площадью более 800 тысяч квадратных метров. Однако на голосование вынесли только 10:
центр современного пятиборья «Северный»;
Международные центры самбо и бокса в Лужниках;
дворец спорта «Некрасовка»;
Центр фигурного катания Этери Тутберидзе;
спорткомплекс «Качаловский»;
академия спорта «Динамо»;
спорткомплекс «Ника»;
дворец тенниса «Лужники»;
спорткомплекс «Раменки»;
многофункциональный спорткомплекс «Навка Арена».
Желающие могут подписать и другой объект на собственное усмотрение. За участие в голосовании москвичи получат баллы городской программы лояльности, которые можно обменять на бонусы у партнеров проекта.