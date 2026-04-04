В Москве начались масштабные работы по промывке фасадов зданий

В столице стартовали сезонные работы по очистке фасадов жилых домов и административных зданий. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы .

Как отметил заммэра Петр Бирюков, с наступлением устойчивых плюсовых температур в первую очередь приводят в порядок здания на центральных улицах и крупных магистралях.

Так, на Ленинградском проспекте и Ленинградском шоссе планируется очистить более 100 домов, а на Садовом кольце — около 140 зданий.

Метод промывки зависит от степени загрязнения: дома у оживленных дорог очищают полностью, а здания внутри кварталов — частично. Работы ведут с использованием спецтехники, включая автовышки и гидранты, а для высотных объектов привлекают промышленных альпинистов.

На сильно загрязненных участках применяют специальные моющие средства, которые помогают удалить копоть и грязь.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила москвичей, что с воскресенья в столице начнется затяжная холодная и дождливая погода.