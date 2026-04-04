Москвичей предупредили о старте затяжного периода холодной и дождливой погоды

В Москве с воскресенья начнется затяжная холодная и дождливая погода. Об этом сообщила РИА «Новости» ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

В последний день выходных будет облачно, возможны дожди, температура поднимется до +7…+9 градусов тепла. В понедельник тоже прогнозируются осадки.

Синоптики предупреждают: апрель славится переменчивой погодой. Вероятнее всего, дожди не прекратятся и на следующей неделе.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что аномальная погода установилась в нескольких регионах России. Например, в Красноярском крае ожидаются резкие перепады температуры — от +10 до -15 градусов. На Дальнем Востоке ожидаются похолодания и штормы из-за циклонов.