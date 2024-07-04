В Москве начали падать деревья из-за сильного ветра и грозы

В Москве зафиксировали сильные порывы ветра, мощный дождь и грозу в ряде районов, отмечаются случаи падения деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«В отдельных районах столицы идет сильный дождь, гроза. Фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев», — говорится в публикации.

Городские власти попросили москвичей не выходить на улице в непогоду. Если же онивынуждены покинуть дом, то быть предельно внимательными. В частности, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

До этого мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о резком ухудшении погоды, добавив, что беременным женщинам, детям и пожилым людям лучше оставаться дом в аномальную жару 4 июля. По его словам, в пятницу, 5 июля, могут выпасть осадки, причем до 50% от месячной нормы.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что пока в столице ураган не прогнозируется, но погода ухудшится.