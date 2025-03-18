Москва готовится к запуску производства новых лекарств

Столица готовится к запуску производства новых лекарств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Речь идет о препаратах на основе моноклональных антител против ревматоидного артрита и для лечения остеопороза. Первые партии поступят к концу 205-го — началу 2026 года. Также планируется запуск производства готовых лекарственных форм для лечения орфанных заболеваний по пяти международным непатентованным наименованиям.

«Ежегодно будет выпускаться от 3,8 до 5,4 миллиона флаконов», — написал Собянин.

Планируется производство противоопухолевых лекарственных препаратов по семи международным непатентованным наименованиям.

Мэр напомнил, что в столице уже работают свыше 300 предприятий, которые постоянно наращивают объемы производства и расширяют ассортимент продукции. Это позволяет решать важнейшую задачу — обеспечение россиян лекарствами и медицинскими изделиями.

При активной поддержке города выпуск препаратов в январе вырос на 12,3%. В 2024 году оборот столичного фармсектора достиг 606,3 миллиарда рублей — это на 43,8% больше показателя 2023 года в сопоставимых ценах.