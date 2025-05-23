В Москве на лучший реализованный проект в строительстве подали уже 50 заявок

Прием заявок на отраслевой конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» продлится до 31 мая включительно. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Конкурс „Лучший реализованный проект в области строительства“ — это не просто профессиональное соревнование, но и важный инструмент формирования современных стандартов качества застройки», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Городская конкурсная комиссия определит два лучших строительных и реставрационных проекта, реализованных в столице, и победителей в 11 номинациях. В их число войдут спортивные и культурно-просветительские объекты, дома по программе реновации, офисные и деловые центры.

Москвичи присоединятся к голосованию за проекты года на платформе «Активный гражданин». Церемония награждения пройдет в преддверии Дня строителя.

Прием заявок на сайте конкурса продлится до 31 мая включительно, подано уже более 50. Участвовать могут не только организации, непосредственно построившие здания, но и отвечавшие за инвестиционную, проектную, архитектурную составляющие. Ключевым условием является наличие разрешения на ввод объекта, выданное в течение 2024 года.