В Москве на Крылатской улице утром 13 июня перекроют движение

На Крылатской улице 13 июня с 07:00 до 10:00 перекроют движение от дома 16 до пересечения с улицей Нижние Мневники. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Перекрытия связаны с соревнованиями по триатлону. Этот же участок перекроют также 12 июля и 22 августа. Кроме того, с начала этих суток и до окончания мероприятия на участке нельзя будет парковаться.

«Будьте внимательны и планируйте маршрут с учетом временных ограничений», — предупредили в Дептрансе.

В воскресенье несколько улиц в центре Москвы перекрывали из-за «Красочного забега», закончившегося в 14:00. Водители не могли проехать по части Садового кольца, Олимпийскому проспекту и некоторым прилегающим улицам и переулкам.