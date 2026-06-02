В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за «Красочного забега» 7 июня

В центре Москвы временно ограничат движение 7 июня в связи с проведением «Красочного забега». Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

С 03:00 до 14:00 водители не смогут проехать от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы по Цветному бульвару в сторону области.

С 06:00 до 14:00 перекроют Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.

Кроме того, с 07:00 до 13:00 закроют боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы.

Также с 07:00 до 14:00 по Цветному бульвару перекрыто движение на двух участках: от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка и от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади.

Ранее движение по Садовому кольцу в Москве перекрывали из-за легкоатлетической эстафеты.