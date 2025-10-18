В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление
На Белорусском вокзале в Москве днем 18 октября произошло задымление под одной из платформ. Об этом сообщили в Московской железной дороге.
Инцидент случился в 13:34 под платформой № 5, с которой поезда МЦД-1 уходят в сторону Лобни. На место быстро приехали пожарные расчеты.
К 14:00 задымление удалось устранить. Никто не пострадал. Во время работы пожарных пассажиров временно не пускали на платформу, из-за чего несколько поездов задержались в пути.
Причины происшествия выясняются. В РЖД извинились перед пассажирами за неудобства.
