В Москве 8 и 9 августа ограничат движение из-за триатлона

Из-за соревнований «Лига триатлона & Ironstar Москва 226» 8 и 9 августа на нескольких улицах перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта .

С 06:00 до 23:30 поэтапно закроют движение на улицах Крылатской, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, 1905 года, Смоленской и Лужники.

«Девятого августа с 07:00 до 20:30 нельзя будет проехать по Крылатской улице от дома 14 до улицы Нижние Мневники», — заявили в дептрансе.

Также 8 августа с 07:30 до 20:00 временно будет ограничено движение по трем полосам в каждом направлении на Госпитальном мосту. Автомобилистам рекомендовали заранее строить маршрут, использовать навигатор в пути или ехать на метро.

Два дня назад из-за городского мероприятия движение транспорта ограничили на улице Ильинке.