Движение транспорта закроют на улице Ильинке в Москве 2 августа

В Москве из-за городского мероприятия 2 августа перекроют движение транспорта на улице Ильинке. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса .

С 07:00 до 16:00 автомобили не смогут проехать от Новой площади до дома № 5 по Красной площади.

«Также на участке будет запрещена парковка с 00:01 2 августа до окончания мероприятия», — предупредили в департаменте.

Автомобилистов призвали строить маршрут в район ограничений заранее.

В субботу Садовое кольцо закрыли для транспорта с 15:00 из-за Ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо». Ограничение будет действовать до 01:00 2 августа. До 23:59 закрытым останется участок Девичьего поля от Зубовской улицы до Плющихи.