В Москве 5 и 6 сентября перекроют несколько улиц и набережных

В Москве 5 и 6 сентября временно ограничат движение на ряде улиц и набережных из-за массовых мероприятий. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы .

В субботу ограничения введут из-за фестиваля «День ходьбы», соревнований «Московский спринт» и забега «Музейная миля». В разное время для машин закроют участки улицы Лужники, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных.

Во второй половине дня перекрытия также затронут Болотную, Берсеневскую, Софийскую и Раушскую набережные, улицу Балчуг, Кадашевскую набережную и ряд прилегающих улиц и переулков.

В воскресенье, 6 сентября, из-за парада трамваев с 10:00 до 17:00 закроют участок улицы Сергия Радонежского. Кроме того, ограничения затронут Волхонку, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные, Хамовнический Вал и другие участки.

На перекрытых улицах также временно запретят парковку. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и пользоваться навигатором.

На предстоящих выходных в Москве установится по-настоящему осенняя погода. Жителям рекомендовали утепляться и не забывать зонтики.