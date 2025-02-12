В Московском зоопарке поселились животные еще 63 видов

Собянин: за год в Московском зоопарке появились животные еще 63 видов

За прошлый год в Московский зоопарк привезли 300 новых обитателей из двух десятков регионов России и других стран. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Жителями нескольких территорий столичного зоопарка стали животные 63 видов, некоторые из которых внесены в Красную книгу как вымирающие. Среди новоселов — пятнистые гиены, черный гриф, зубры из Беларуси, собаки из приютов Курской области и малайские медвежата Маша, Лучик и Звездочка. Имена для них москвичи выбрали в рамках голосования «Активный гражданин».

«Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию коллекции — в ней свыше 1200 видов. Среди них редчайшие животные, которых почти не осталось в природе. Например, амурские леопарды или суматранские орангутаны», — добавил Собянин.

Ранее стало известно о праздничных мероприятиях, которые пройдут в честь 161-го дня рождения Московского зоопарка. Жители и гости столицы с 12 по 16 февраля смогут посетить квесты, интерактивные занятия, показы фильмов, мастер-классы и тематические экскурсии.