Московский зоопарк в честь дня рождения проведет квесты и мастер-классы

В Московском зоопарке с 12 по 16 февраля пройдут мероприятия, приуроченные ко дню рождения зоосада. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Зоопарк отметит свой 161-й день рождения, в среду, 12 февраля. Сотрудники зоосада в связи с этим организуют квесты, интерактивные занятия, показы фильмов, мастер-классы и тематические экскурсии. Младшие посетители смогут принять участие веселых играх, эстафетах и викторинах.

Детям дадут возможность создать поделки из экоматериалов. Гостям в ходе экскурсий удастся познакомиться с животными из разных уголков земного шара, а также побывать на показательном кормлении животных.

Ежедневно с 12 по 15 февраля для посетителей организуют квест «По тропинкам зоопарка», участники в сопровождении опытных гидов пройдут по маршрутам зоопарка. По пути они будут выполнять различные задания и отгадывать загадки, а также увидят уникальных представителей коллекции зоосада.

В конце января гималайские медведи в Московском зоопарке вышли из спячки во время оттепели.