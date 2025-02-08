В Московском метрополитене началось обучение 12 собак-проводников

В Московском метрополитене началось обучение собак-проводников. На данном этапе в программе участвую 12 собак, всего в 2025 году планирую подготовить 40 помощников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его процитировали на официальном сайте столичного градоначальника.

«Сейчас к занятиям приступили первые 12 животных, которые в будущем станут помогать незрячим и слабовидящим пассажирам безопасно совершать поездки», — сообщил чиновник.

На занятиях собак обучат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи, а также не реагировать на внешние раздражители. На роль помощников больше всего подходят собаки пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарка.

Собаке-поводырю в Самаре выдали студенческий билет, так как его хозяева — студенты-третьекурсники. Снежок на парах спит под партой, его обожает весь вуз.