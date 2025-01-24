«Храпит на философии». Лабрадор-поводырь Снежок стал студентом самарского вуза

Лабрадор-поводырь Снежок стал студентом Самарского государственного института культуры и теперь помогает учиться своим хозяевам-третьекурсникам. Подробно о посещающем занятия питомце 360.ru рассказала его хозяйка Анна Казаева.

«Сначала почувствовала настороженность, но буквально через какое-то время, когда начальство разобралось, что такое собака-поводырь, и что это не мохнатый комок, который будет носиться по институту, достаточно благосклонно отнеслись», — рассказала девушка.

По ее словам, сначала руководство учебного заведения с некоторым опасением отнеслись к идее с питомцем, однако Снежок продемонстрировал такую воспитанность и доброжелательность, что в вузе почти сразу образовался целый фан-клуб.

«Студентом он стал, поскольку мы с супругом являемся студентами третьего курса Самарского государственного института культуры, и пес автоматически попал в эту студенческую стезю. А выдать ему студенческий билет — это была идея нашего ректора», — объяснила собеседница 360.ru.

На философии Снежок с удовольствием спит

Никакого негатива в свой адрес в связи с появлением Снежка на парах она не заметила. Также девушка обратила внимание, что занятиях пес любит подремать.

«На парах он спит в основном. То есть он заползает к нам под парту, спит в ногах. Если это индивидуальное занятие, например, у меня урок вокала, он где-то там рядом со стулом или у моих ног точно также отдыхает», — добавила студентка.

Иногда лабрадор даже начинает храпеть. Хозяйка лохматого студента подчеркнула, что чаще всего это происходит на занятиях по философии, причем как в вузе, так и дома, при подготовке к зачету.

«Он храпит на философии. <…> Он именно на этой паре начинает прямо храпеть. То есть обычно он может спать и слегка посапывать, но именно на философии — храп такой раскатистый. И смешно, что это не только на паре, но и дома», — добавила собеседница 360.ru.

Эйфория от внимания студентов

Больше всего питомцу пришлись по нраву занятия по хоровому пению. Внимание и ласка со стороны других учащихся вызывают у питомца настоящую эйфорию.

«На хоре он очень любит находиться, потому что там много народа сосредоточено в одном помещении, а подавляющее большинство наших студентов — это девушки. Естественно, большая часть норовит его погладить и потискать, и он это внимание очень любит. <…> Такой дамский угодник», — пошутила она.

Снежку сейчас всего два года. Он любит изучать мир и относится ко всему с восторгом, поэтому в любом месте чувствует себя комфортно, подытожила студентка.