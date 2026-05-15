В московском метро установили около 900 праздничных указателей и стикеров

В честь 91-летия Московского метрополитена на станциях установили около 900 навигационных тематических указателей и стикеров. Оформление не будет мешать воспринимать основную информацию и напомнит пассажирам о годовщине.

Праздничные указатели и стикеры разместили на девяти станциях и в поездах на 15 линиях метро. Дизайнеры различным образом обыграли знакомую фразу «не прислоняться».

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что необычное оформление останется на станциях до 29 мая включительно.

Стикеры дополняют привычную просьбу не прислоняться к дверям посланиями в честь праздника. Например, рядом с этой фразой пассажиры могут увидеть напоминание чаще улыбаться и не забыть поздравить любимый транспорт с днем рождения.

На праздничных цифровых указателях на некоторых станциях отобразили главный символ столичного метрополитена — букву «М». Благодаря новому оформлению указатели у входных дверей теперь содержат добрые пожелания и игру слов с названиями станций.

Посетители метрополитена могут встретить фразы «Все будет Хорошево» и «С метро любой хмурый день превращается в Солнцево».