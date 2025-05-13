В московских прудах установят почти 200 плавучих домиков для уток

В столичных водоемах перед началом летнего сезона установят почти 200 плавучих домиков для уток. Об этом сообщил сайт mos.ru .

«Летние домики необходимы водоплавающим птицам для безопасного отдыха на воде. Это особенно важно для птенцов после долгих заплывов», — отметили на сайте.

Установкой займутся сотрудники Мосводостока. В первую очередь домики поставят в водоемах, в которых нет пологих выходов на сушу. Помимо плавучих островков, оборудуют сходы на берег, куда птицам нужно выходить несколько раз в сутки.

О комфорте пернатых в столице заботятся регулярно. Зимой специалисты осмотрели птичьи домики, очистили платформы, фасады и крыши от грязи. Некоторые поврежденные детали починили.

Также проверили прочность тросов, которые соединяют плавающие конструкции с якорями. Теперь домики спустят на воду, в прудах они будут находиться до первых осенних заморозков.

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