В московских прудах установят почти 200 плавучих домиков для уток
В столичных водоемах перед началом летнего сезона установят почти 200 плавучих домиков для уток. Об этом сообщил сайт mos.ru.
«Летние домики необходимы водоплавающим птицам для безопасного отдыха на воде. Это особенно важно для птенцов после долгих заплывов», — отметили на сайте.
Установкой займутся сотрудники Мосводостока. В первую очередь домики поставят в водоемах, в которых нет пологих выходов на сушу. Помимо плавучих островков, оборудуют сходы на берег, куда птицам нужно выходить несколько раз в сутки.
О комфорте пернатых в столице заботятся регулярно. Зимой специалисты осмотрели птичьи домики, очистили платформы, фасады и крыши от грязи. Некоторые поврежденные детали починили.
Также проверили прочность тросов, которые соединяют плавающие конструкции с якорями. Теперь домики спустят на воду, в прудах они будут находиться до первых осенних заморозков.
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