В Лужниках прошел финал спартакиады «Моспром»

Спартакиада проходит в седьмой раз и собирает сотрудников столичных производственных коллективов, студентов инженерных колледжей и вузов. В этом году участники состязались в 14 видах спорта — от легкой атлетики и плавания до падел-тенниса и киберспорта.

«Московская промышленность — это огромное сообщество людей. Больше 755 тысяч человек работают на московских заводах. День и ночь трудятся, вкладывают свои силы, энергию, а самое главное — время. И сегодня ежегодно мы проводим спартакиаду московской промышленности, где собираются лучшие наши промышленники со всех заводов», — отметил министр столичного правительства, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.