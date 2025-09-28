В Лужниках прошел финал спартакиады «Моспром»
В Москве прошла ежегодная спартакиада «Моспром», которая объединила спорт, технологии и промышленность. Финал соревнований состоялся в Лужниках.
Спартакиада проходит в седьмой раз и собирает сотрудников столичных производственных коллективов, студентов инженерных колледжей и вузов. В этом году участники состязались в 14 видах спорта — от легкой атлетики и плавания до падел-тенниса и киберспорта.
«Московская промышленность — это огромное сообщество людей. Больше 755 тысяч человек работают на московских заводах. День и ночь трудятся, вкладывают свои силы, энергию, а самое главное — время. И сегодня ежегодно мы проводим спартакиаду московской промышленности, где собираются лучшие наши промышленники со всех заводов», — отметил министр столичного правительства, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Московский нефтеперерабатывающий завод уже пять раз получал звание самого спортивного в столице, а его сотрудники регулярно выступают на городских и отраслевых турнирах.
«Все семь сезонов работники Московского НПЗ неизменно показывают высокие результаты. На заводе работает много молодых специалистов. Благодаря высоким технологиям производства они побеждают в киберспорте. А для тех, кто придерживается классических видов спорта, есть много возможностей для тренировок в собственном фитнес-центре», — отметил пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.
В этом году сотрудники МНПЗ вновь оказались в числе лидеров. Они добились лучших результатов в плавании, легкой атлетике, волейболе и картинге.