В Лефортове началось строительство жилого комплекса по программе реновации

Многоквартирный жилой комплекс по программе реновации начали строить на Авиамоторной улице в Лефортове на месте снесенного шестиэтажного дома. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Здание будет состоять из шести секций переменной этажности и по конфигурации напоминать букву С. Внутри разместится двор с пешеходной зоной, детской и спортивной площадками. С торца первой секции построят въезд в подземный паркинг.

«На объекте завершены работы по устройству фундамента, строители приступили к возведению монолитных конструкций надземной части здания», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В шаговой доступности от дома находятся три станции метро и одна — МЦД, школы, детские сады, кафе, поликлиники и другие объекты. Автобусы, электробусы и трамваи будут останавливаться прямо возле него.

Всего программа реновации должна затронуть более пяти тысяч домов и свыше миллиона горожан.