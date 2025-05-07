В Кремле призвали с пониманием относиться к ограничениям в работе связи в Москве

Песков: к ограничениям в работе связи в Москве стоит отнестись с пониманием

Москвичам нужно с пониманием относиться к ограничениям связи, чтобы праздник Победы в Великой Отечественной войне прошел на должном уровне. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Вы знаете, могут быть ограничения в работе, уже дали соответствующие разъяснения. Это не сбои. <...> И, конечно, нужно с пониманием относиться. Мы все с вами как москвичи хотим, чтобы славный праздник Победы был отмечен на должном уровне», — сказал он.

Песков подчеркнул, что власти должны учитывать опасное соседство.

«Нужно быть готовым к временным ограничениям в работе мобильного интернета», — добавил пресс-секретарь президента России.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ранее сообщила, что в столице могут ограничить доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий.