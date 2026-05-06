В конце недели в Москву и Подмосковье придет «черемуховое» похолодание

В пятницу в Москву и другие регионы Центральной России придут непродолжительные «черемуховые» похолодания. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

Он отметил, что в четверг под влиянием теплой зоны атлантического циклона будет переменная облачность, местами на севере — кратковременный дождь и гроза. Ночью +10…+13 градусов, днем аномально тепло для мая — до +25…+28, что на 10 градусов выше нормы и близко к рекорду 1967 года (+29,2 7 мая). На юге Подмосковья при ясной погоде воздух впервые может прогреться до +30.

«На этом тест на пятидневное метеорологическое лето будет завершен, и дальше на несколько суток в Центральную Россию придут лайтовые, то есть легкие, щадящие, несерьезные „черемуховые“ холода без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра», — объяснил Тишковец.

По его словам, в пятницу пройдет новый холодный фронт с ливнем и грозой, воздух заметно остынет до климатической нормы, днем температура не поднимется выше +13…+18 градусов.

Ранее Тишковец заявил, что во вторник, 5 мая, в Москве зафиксировали пик тепла в 2026 году. На метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые преодолели +25 градусов.