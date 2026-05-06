Синоптик рассказал москвичам о пике теплой погоды в 2026 году

Метеоролог Тишковец: пик тепла в Москве был 5 мая

Во вторник, 5 мая, в Москве зафиксировали пик тепла в 2026 году. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, на метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые преодолели +25 градусов. Однако затем в столице прошумели первые в этом году майские грозы и прошел скоротечный ливень.

«Сейчас в Москве +12,6 градуса. Небо прикрыто высококучевыми облаками на 70-80% с нижней границей 2500 метров и более. Видимость 20 километров, штиль. Влажность 88%», — написал Тишковец.

Синоптик добавил, что в среду холодный атмосферный фронт пройдет через территорию Центральной России. В Москве и Подмосковье местами вероятны кратковременный дождь и гроза.

«Ветер западный, с разворотом на северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Максимальная температура +20…+25 градусов», — заключил он.

