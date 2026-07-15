В Гидрометцентре опровергли приход экстремальной жары в Москву

Синоптик Голубев: аномальной жары в Москве и области не ожидается до конца июля

В Московском регионе аномальной жары не ожидается до конца июля. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Аномальная жара в Москве и Московской области не прогнозируется. Да, действительно, с пятницы по воскресенье температура воздуха составит от +23 до +28 градусов и осадков не ожидается. Но это считается вполне комфортной и типичной для июля погодой», — подчеркнул он.

Синоптик добавил, что в начале следующей недели сохранится теплая погода, а затем ожидается небольшое понижение температуры. Местами могут пройти кратковременные дожди.

Голубев отметил, что в Москве и области до конца июля температура ожидается в пределах нормы. Ну или на один градус выше, но точно не стоит ждать резкого похолодания и экстремальной жары.

Ранее во Франции компания EDF из-за аномальной жары приостановила работу трех ядерных реакторов.