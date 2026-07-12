Parisien: во Франции из-за жары остановили три ядерных реактора

Французская компания EDF приостановила работу трех ядерных ректоров и перевела еще восемь на сниженную мощность на фоне жары. Об этом сообщил Parisien .

Полностью остановили реакторы № 2 АЭС «Гольфеш» на берегу Гаронны, № 3 АЭС «Бюже» на берегу Роны и № 2 на АЭС «Шо» на берегу Мезы. Атомные электростанции «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» и «Трикастен» работают на сниженной мощности.

Во Франции все ядерные реакторы используют естественные водоемы для охлаждения. Экологические законы требуют отслеживать температуру воды и останавливать реакторы в случае ее перегрева, чтобы не допустить гибель рыбы.

При этом 70% электроэнергии в стране вырабатывают атомные станции.

Ранее эксперт по климату Королевского метеорологического института Нидерландов Петер Сигмунд заявил, что аномальную жару в Европе могло вызвать сочетание антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления.