В Домодедово вернули курилки в зоне внутренних вылетов

В аэропорту Домодедово в зоне внутренних вылетов вновь появились бесплатные курительные комнаты. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель аэропорта Сергей Стариков.

«Домодедово приняло решение открыть ранее законсервированные курительные комнаты, расположенные в зоне внутренних вылетов. Таким образом, открыто две комнаты на пути следования пассажиров к телетрапам и одна — на нулевом этаже в зоне выхода пассажиров к автобусам», — рассказал он.

В Домодедово все открытые курительные комнаты оснащены эффективными фильтрами, гарантирующими защиту некурящих пассажиров от табачного дыма. Этот шаг полностью исключит тайное курение в туалетах, добавил официальный представитель аэропорта.

Домодедово — крупнейший аэропорт московского авиационного узла. Отсюда выполняют рейсы по более чем 80 направлениям в России и за рубежом. Общая площадь пассажирской инфраструктуры превышает 500 тысяч квадратных метров.

