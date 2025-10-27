Фотовыставку ко Дню таможенника открыли в аэропорту Домодедово

Экспозицию «Таможня в лицах» разместили в международном терминале аэропорта в преддверии Дня таможенника России, который ежегодно отмечается 25 октября. На выставке представлены портреты лучших инспекторов Домодедовского таможенного поста.

Начальник Домодедовской таможни Тенгиз Айба отметил, что выставка стала признанием заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает порядок и безопасность на одном из крупнейших транспортных узлов страны.

«Таможня — это не только контроль, это колоссальный вклад в экономику страны. Эти люди ежедневно стоят на экономических рубежах, и результат их труда виден каждому», — подчеркнул генеральный директор аэропорта Андрей Иванов.

На открытии выставки побывали студенты Российской таможенной академии. Для гостей организовали показательное выступление кинологов. Сотрудники таможни продемонстрировали, как их четвероногие напарники находят запрещенные предметы и вещества.

Фотовыставка «Таможня в лицах» станет постоянной экспозицией, символом уважения и признательности к тем, кто стоит на защите экономической безопасности страны и обеспечивает спокойствие пассажиров.