Москвичам рассказали о погоде 1 и 2 января

Снегопады перестанут осыпать Москву 1 января, но возобновятся в пятницу. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, снегопады начнут ослабевать в ночь на 1 января. В четверг днем в столице существенных осадков не прогнозируется.

«Без осадков ночью на 2 января. Но во второй половине дня 2 января снег возобновится вновь», — добавил Леус.

Также в ночь на 1 января в Москве будут наблюдаться небольшие морозы. Столбики термометров будут показывать от -2 до -5 градусов.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал гостям и жителям столицы выбирать для поездок общественный транспорт из-за локальных ограничений и снижения скоростного режима в связи с плохими погодными условиями.

В минувшие выходные из-за сильного снегопада в столице действовал желтый уровень погодной опасности. Москвичей предупреждали о гололедице на дорогах.