Участники Форума будущих технологий посетили предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Российские и китайские делегаты III Форума будущих технологий посетили предприятия ОЭЗ «Технополис Москва», которые выпускают лазерное оборудование, киберпротезы и другую инновационную продукцию. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Делегаты обсудили возможность промышленной кооперации между предприятиями двух стран в сфере передовых разработок и совместных научно-исследовательских программ.

«Китайской делегации были представлены возможности столичной ОЭЗ для размещения производств и продукция резидентов», — добавил он.

«Уверены, что китайско-российский диалог в сфере технологий и промышленности будет способствовать укреплению позиций стран на международном рынке инноваций», — отметил директор Китайского центра трансфера технологий государств — членов ШОС Чжао Чжунъюань.

Среди продукции, которую увидели гости, киберпротезы компании «Моторика», а также углеродные ленты и композитные системы водоотвода для мостов и путепроводов, созданные в «Нанотехнологическом центре композитов».

Всего в ОЭЗ работают свыше 220 технологичных компаний. Предприятия со статусом резидента на 10 лет освобождают от налогов на имущество, землю и транспорт, а ставка на прибыль для них составляет 2% вместо 20%.