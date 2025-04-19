Участки парка «Яуза» объединят в единый маршрут от МКАД до ВДНХ

В Москве утвердили проекты планировки территорий в Ростокине и Алексеевском районе, в том числе объединение участков парка «Яуза» в единый рекреационный маршрут от МКАД до ВДНХ. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Строители возведут велопешеходный мост на проспекте Мира, соединяющий два участка парка.

«Станет удобнее и безопаснее для пешеходов и велосипедистов. Также реконструируем прилегающий участок Малахитовой улицы и оборудуем наземные переходы и велопроезды», — отметил градоначальник.

Специалисты также проведут реконструкцию двух велопешеходных мостов через Яузу в створе улиц Докукина и Сельскохозяйственной и сделают новые велодорожки и переходы.

Ранее мэр рассказал о проходке правого перегонного тоннеля метро от станции «Рублево-Архангельское» до «Липовой рощи». По его словам, щит «Виктория» пройдет около 2,3 километра.