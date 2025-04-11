Собянин заявил о проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

В московском метро на участке от станции «Рублево-Архангельское» до «Липовой рощи» Рублево-Архангельской линии началась проходка правого перегонного тоннеля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Щит „Виктория“ должен пройти порядка 2,3 километра, в том числе около 200 метров под руслом Москвы-реки», — сказал он.

По словам столичного градоначальника, в феврале начали строить левый тоннель. Сейчас там запустили тоннелепроходческий комплекс «Натали».

Два механизированных комплекса работают вместе на строительстве Рублево-Архангельской линии — уже построили тоннели между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение». Последнюю соединили с «Бульваром Генерала Карбышева».

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Ломоносовском районе Москвы откроют первую станцию метро. Она войдет в состав Троицкой линии.