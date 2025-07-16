Тур для инвесторов проведут в деловом центре индустриального парка «Руднево»

Тур для инвесторов проведут 24 июля в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом заявил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко.

«Сегодня инвесторам доступно около четырех тысяч квадратных метров помещений для размещения офисов и организации небольших производств», — рассказал он.

Часть площади уже арендовали производители электротехники и IT-оборудования. Всего же комплекс состоит из двух 12-этажных башен на стилобате, общая площадь — около 60 тысяч квадратных метров. На первых этажах разместят супермаркет, аптеку, салоны красоты, кафе и рестораны, а также зоны отдыха и развлечений для всех возрастов.

В рамках тура гостей познакомят с инфраструктурой парка и действующими резидентами, а также расскажут об условиях аренды помещений.

Зарегистрироваться на тур можно на официальном сайте ОЭЗ «Технополис Москва».